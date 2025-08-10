SHEZMU সম্পর্কে আরও

Shezmu (SHEZMU) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.172281
$0.172281$0.172281
+2.80%1D
mexc
USD

আজকে Shezmu (SHEZMU) এর প্রাইস

Shezmu(SHEZMU) বর্তমানে 0.172495USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 245.81KUSD। SHEZMU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Shezmu এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.62%
Shezmu এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.43M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SHEZMU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHEZMU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Shezmu (SHEZMU) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00602758 ছিল।
গত 30 দিনে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0362536881 ছিল।
গত 60 দিনে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0084893241 ছিল।
গত 90 দিনে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01427898974699494 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00602758+3.62%
30 দিন$ -0.0362536881-21.01%
60 দিন$ -0.0084893241-4.92%
90 দিন$ -0.01427898974699494-7.64%

Shezmu (SHEZMU) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Shezmu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.166467
$ 0.166467$ 0.166467

$ 0.176192
$ 0.176192$ 0.176192

$ 45.17
$ 45.17$ 45.17

+0.30%

+3.62%

+20.69%

Shezmu (SHEZMU) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 245.81K
$ 245.81K$ 245.81K

--
----

1.43M
1.43M 1.43M

Shezmu (SHEZMU) কী?

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SHEZMU থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SHEZMU থেকে VND
4,539.205925
1 SHEZMU থেকে AUD
A$0.26391735
1 SHEZMU থেকে GBP
0.1276463
1 SHEZMU থেকে EUR
0.14662075
1 SHEZMU থেকে USD
$0.172495
1 SHEZMU থেকে MYR
RM0.7313788
1 SHEZMU থেকে TRY
7.01537165
1 SHEZMU থেকে JPY
¥25.356765
1 SHEZMU থেকে ARS
ARS$228.4696275
1 SHEZMU থেকে RUB
13.79787505
1 SHEZMU থেকে INR
15.1312614
1 SHEZMU থেকে IDR
Rp2,782.17702985
1 SHEZMU থেকে KRW
239.5748556
1 SHEZMU থেকে PHP
9.78909125
1 SHEZMU থেকে EGP
￡E.8.3729073
1 SHEZMU থেকে BRL
R$0.93664785
1 SHEZMU থেকে CAD
C$0.23631815
1 SHEZMU থেকে BDT
20.9305433
1 SHEZMU থেকে NGN
264.15711805
1 SHEZMU থেকে UAH
7.12576845
1 SHEZMU থেকে VES
Bs22.07936
1 SHEZMU থেকে CLP
$166.63017
1 SHEZMU থেকে PKR
Rs48.8781832
1 SHEZMU থেকে KZT
93.0886517
1 SHEZMU থেকে THB
฿5.5750384
1 SHEZMU থেকে TWD
NT$5.1576005
1 SHEZMU থেকে AED
د.إ0.63305665
1 SHEZMU থেকে CHF
Fr0.137996
1 SHEZMU থেকে HKD
HK$1.3523608
1 SHEZMU থেকে MAD
.د.م1.5593548
1 SHEZMU থেকে MXN
$3.20323215
1 SHEZMU থেকে PLN
0.6278818
1 SHEZMU থেকে RON
лв0.75035325
1 SHEZMU থেকে SEK
kr1.65077715
1 SHEZMU থেকে BGN
лв0.28806665
1 SHEZMU থেকে HUF
Ft58.5310034
1 SHEZMU থেকে CZK
3.6189451
1 SHEZMU থেকে KWD
د.ك0.052610975
1 SHEZMU থেকে ILS
0.59165785