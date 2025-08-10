Shezmu প্রাইস (SHEZMU)
Shezmu(SHEZMU) বর্তমানে 0.172495USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 245.81KUSD। SHEZMU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHEZMU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHEZMU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00602758 ছিল।
গত 30 দিনে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0362536881 ছিল।
গত 60 দিনে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0084893241 ছিল।
গত 90 দিনে, Shezmu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01427898974699494 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00602758
|+3.62%
|30 দিন
|$ -0.0362536881
|-21.01%
|60 দিন
|$ -0.0084893241
|-4.92%
|90 দিন
|$ -0.01427898974699494
|-7.64%
Shezmu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.30%
+3.62%
+20.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.
