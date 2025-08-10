shaww প্রাইস (SHAWW)
shaww(SHAWW) বর্তমানে 0.225905USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.33KUSD। SHAWW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHAWW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHAWW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, shaww থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00057265 ছিল।
গত 30 দিনে, shaww থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0640492181 ছিল।
গত 60 দিনে, shaww থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0742504328 ছিল।
গত 90 দিনে, shaww থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00057265
|+0.25%
|30 দিন
|$ -0.0640492181
|-28.35%
|60 দিন
|$ -0.0742504328
|-32.86%
|90 দিন
|$ 0
|--
shaww এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.25%
+4.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for shaww, a very well-known influencer in the crypto space and developer.
|1 SHAWW থেকে VND
₫5,944.690075
|1 SHAWW থেকে AUD
A$0.34563465
|1 SHAWW থেকে GBP
￡0.1671697
|1 SHAWW থেকে EUR
€0.19201925
|1 SHAWW থেকে USD
$0.225905
|1 SHAWW থেকে MYR
RM0.9578372
|1 SHAWW থেকে TRY
₺9.18755635
|1 SHAWW থেকে JPY
¥33.208035
|1 SHAWW থেকে ARS
ARS$299.2111725
|1 SHAWW থেকে RUB
₽18.07014095
|1 SHAWW থেকে INR
₹19.8163866
|1 SHAWW থেকে IDR
Rp3,643.62852215
|1 SHAWW থেকে KRW
₩313.7549364
|1 SHAWW থেকে PHP
₱12.82010875
|1 SHAWW থেকে EGP
￡E.10.9654287
|1 SHAWW থেকে BRL
R$1.22666415
|1 SHAWW থেকে CAD
C$0.30948985
|1 SHAWW থেকে BDT
৳27.4113127
|1 SHAWW থেকে NGN
₦345.94865795
|1 SHAWW থেকে UAH
₴9.33213555
|1 SHAWW থেকে VES
Bs28.91584
|1 SHAWW থেকে CLP
$218.22423
|1 SHAWW থেকে PKR
Rs64.0124408
|1 SHAWW থেকে KZT
₸121.9118923
|1 SHAWW থেকে THB
฿7.3012496
|1 SHAWW থেকে TWD
NT$6.7545595
|1 SHAWW থেকে AED
د.إ0.82907135
|1 SHAWW থেকে CHF
Fr0.180724
|1 SHAWW থেকে HKD
HK$1.7710952
|1 SHAWW থেকে MAD
.د.م2.0421812
|1 SHAWW থেকে MXN
$4.19505585
|1 SHAWW থেকে PLN
zł0.8222942
|1 SHAWW থেকে RON
лв0.98268675
|1 SHAWW থেকে SEK
kr2.16191085
|1 SHAWW থেকে BGN
лв0.37726135
|1 SHAWW থেকে HUF
Ft76.6540846
|1 SHAWW থেকে CZK
Kč4.7394869
|1 SHAWW থেকে KWD
د.ك0.068901025
|1 SHAWW থেকে ILS
₪0.77485415