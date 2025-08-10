SHART প্রাইস (SHART)
SHART(SHART) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 63.51KUSD। SHART থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHART থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHART এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SHART থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SHART থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SHART থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SHART থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.36%
|30 দিন
|$ 0
|-56.41%
|60 দিন
|$ 0
|-90.08%
|90 দিন
|$ 0
|--
SHART এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.68%
-3.36%
-26.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
SHART (SHART) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHARTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SHART থেকে VND
₫--
|1 SHART থেকে AUD
A$--
|1 SHART থেকে GBP
￡--
|1 SHART থেকে EUR
€--
|1 SHART থেকে USD
$--
|1 SHART থেকে MYR
RM--
|1 SHART থেকে TRY
₺--
|1 SHART থেকে JPY
¥--
|1 SHART থেকে ARS
ARS$--
|1 SHART থেকে RUB
₽--
|1 SHART থেকে INR
₹--
|1 SHART থেকে IDR
Rp--
|1 SHART থেকে KRW
₩--
|1 SHART থেকে PHP
₱--
|1 SHART থেকে EGP
￡E.--
|1 SHART থেকে BRL
R$--
|1 SHART থেকে CAD
C$--
|1 SHART থেকে BDT
৳--
|1 SHART থেকে NGN
₦--
|1 SHART থেকে UAH
₴--
|1 SHART থেকে VES
Bs--
|1 SHART থেকে CLP
$--
|1 SHART থেকে PKR
Rs--
|1 SHART থেকে KZT
₸--
|1 SHART থেকে THB
฿--
|1 SHART থেকে TWD
NT$--
|1 SHART থেকে AED
د.إ--
|1 SHART থেকে CHF
Fr--
|1 SHART থেকে HKD
HK$--
|1 SHART থেকে MAD
.د.م--
|1 SHART থেকে MXN
$--
|1 SHART থেকে PLN
zł--
|1 SHART থেকে RON
лв--
|1 SHART থেকে SEK
kr--
|1 SHART থেকে BGN
лв--
|1 SHART থেকে HUF
Ft--
|1 SHART থেকে CZK
Kč--
|1 SHART থেকে KWD
د.ك--
|1 SHART থেকে ILS
₪--