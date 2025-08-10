SENC সম্পর্কে আরও

Sentinel Chain প্রাইস (SENC)

Sentinel Chain (SENC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00030421
$0.00030421$0.00030421
+10.20%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Sentinel Chain (SENC) এর প্রাইস

Sentinel Chain(SENC) বর্তমানে 0.00030431USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 94.06KUSD। SENC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Sentinel Chain এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+10.25%
Sentinel Chain এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
309.09M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SENC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SENC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Sentinel Chain (SENC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000354543 ছিল।
গত 60 দিনে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000358301 ছিল।
গত 90 দিনে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00015420009873242603 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+10.25%
30 দিন$ -0.0000354543-11.65%
60 দিন$ -0.0000358301-11.77%
90 দিন$ +0.00015420009873242603+102.72%

Sentinel Chain (SENC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Sentinel Chain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0002743
$ 0.0002743$ 0.0002743

$ 0.00030474
$ 0.00030474$ 0.00030474

$ 0.22051
$ 0.22051$ 0.22051

+0.17%

+10.25%

+9.07%

Sentinel Chain (SENC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 94.06K
$ 94.06K$ 94.06K

309.09M
309.09M 309.09M

Sentinel Chain (SENC) কী?

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Sentinel Chain (SENC) এর টোকেনোমিক্স

Sentinel Chain (SENC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SENCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SENC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SENC থেকে VND
8.00791765
1 SENC থেকে AUD
A$0.0004655943
1 SENC থেকে GBP
0.0002251894
1 SENC থেকে EUR
0.0002586635
1 SENC থেকে USD
$0.00030431
1 SENC থেকে MYR
RM0.0012902744
1 SENC থেকে TRY
0.0123762877
1 SENC থেকে JPY
¥0.04473357
1 SENC থেকে ARS
ARS$0.403058595
1 SENC থেকে RUB
0.0243417569
1 SENC থেকে INR
0.0266940732
1 SENC থেকে IDR
Rp4.9082251193
1 SENC থেকে KRW
0.4226500728
1 SENC থেকে PHP
0.0172695925
1 SENC থেকে EGP
￡E.0.0147712074
1 SENC থেকে BRL
R$0.0016524033
1 SENC থেকে CAD
C$0.0004169047
1 SENC থেকে BDT
0.0369249754
1 SENC থেকে NGN
0.4660172909
1 SENC থেকে UAH
0.0125710461
1 SENC থেকে VES
Bs0.03895168
1 SENC থেকে CLP
$0.29396346
1 SENC থেকে PKR
Rs0.0862292816
1 SENC থেকে KZT
0.1642239346
1 SENC থেকে THB
฿0.0098352992
1 SENC থেকে TWD
NT$0.009098869
1 SENC থেকে AED
د.إ0.0011168177
1 SENC থেকে CHF
Fr0.000243448
1 SENC থেকে HKD
HK$0.0023857904
1 SENC থেকে MAD
.د.م0.0027509624
1 SENC থেকে MXN
$0.0056510367
1 SENC থেকে PLN
0.0011076884
1 SENC থেকে RON
лв0.0013237485
1 SENC থেকে SEK
kr0.0029122467
1 SENC থেকে BGN
лв0.0005081977
1 SENC থেকে HUF
Ft0.1032584692
1 SENC থেকে CZK
0.0063844238
1 SENC থেকে KWD
د.ك0.00009281455
1 SENC থেকে ILS
0.0010437833