Sentinel Chain প্রাইস (SENC)
Sentinel Chain(SENC) বর্তমানে 0.00030431USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 94.06KUSD। SENC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SENC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SENC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000354543 ছিল।
গত 60 দিনে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000358301 ছিল।
গত 90 দিনে, Sentinel Chain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00015420009873242603 ছিল।
|আজ
|$ 0
|+10.25%
|30 দিন
|$ -0.0000354543
|-11.65%
|60 দিন
|$ -0.0000358301
|-11.77%
|90 দিন
|$ +0.00015420009873242603
|+102.72%
Sentinel Chain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
+10.25%
+9.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.
Sentinel Chain (SENC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SENCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
