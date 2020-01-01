SEDUX AI (SEDUX) এর টোকেনোমিক্স

SEDUX AI (SEDUX) এর টোকেনোমিক্স

SEDUX AI (SEDUX) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
SEDUX AI (SEDUX) এর তথ্য

SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://sedux.live/
হোয়াইটপেপার:
https://seduxai.gitbook.io/sedux.live

SEDUX AI (SEDUX) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

SEDUX AI (SEDUX) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 30.62K
$ 30.62K$ 30.62K
মোট সরবরাহ:
$ 982.09M
$ 982.09M$ 982.09M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 965.31M
$ 965.31M$ 965.31M
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 31.15K
$ 31.15K$ 31.15K
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.00193357
$ 0.00193357$ 0.00193357
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0
$ 0$ 0
বর্তমান প্রাইস:
$ 0
$ 0$ 0

SEDUX AI (SEDUX) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

SEDUX AI (SEDUX) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক SEDUX টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো SEDUX টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি SEDUX এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, SEDUXটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

SEDUX এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় SEDUX এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের SEDUX প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।