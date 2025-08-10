SOB সম্পর্কে আরও

Secured On Blockchain লোগো

Secured On Blockchain প্রাইস (SOB)

তালিকাভুক্ত নয়

Secured On Blockchain (SOB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00765349
$0.00765349$0.00765349
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Secured On Blockchain (SOB) এর প্রাইস

Secured On Blockchain(SOB) বর্তমানে 0.00765349USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.62KUSD। SOB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Secured On Blockchain এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Secured On Blockchain এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
995.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SOB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Secured On Blockchain (SOB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Secured On Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Secured On Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009602435 ছিল।
গত 60 দিনে, Secured On Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0031643469 ছিল।
গত 90 দিনে, Secured On Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0009602435+12.55%
60 দিন$ -0.0031643469-41.34%
90 দিন$ 0--

Secured On Blockchain (SOB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Secured On Blockchain এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.65
$ 3.65$ 3.65

--

--

0.00%

Secured On Blockchain (SOB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.62K
$ 7.62K$ 7.62K

--
----

995.00K
995.00K 995.00K

Secured On Blockchain (SOB) কী?

Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain.

Secured On Blockchain (SOB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Secured On Blockchain (SOB) এর টোকেনোমিক্স

Secured On Blockchain (SOB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SOB থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SOB থেকে VND
201.40158935
1 SOB থেকে AUD
A$0.0117098397
1 SOB থেকে GBP
0.0056635826
1 SOB থেকে EUR
0.0065054665
1 SOB থেকে USD
$0.00765349
1 SOB থেকে MYR
RM0.0324507976
1 SOB থেকে TRY
0.3121858571
1 SOB থেকে JPY
¥1.12506303
1 SOB থেকে ARS
ARS$10.137047505
1 SOB থেকে RUB
0.6102127577
1 SOB থেকে INR
0.6713641428
1 SOB থেকে IDR
Rp123.4433698147
1 SOB থেকে KRW
10.6297791912
1 SOB থেকে PHP
0.4343355575
1 SOB থেকে EGP
￡E.0.3686686133
1 SOB থেকে BRL
R$0.0415584507
1 SOB থেকে CAD
C$0.0104852813
1 SOB থেকে BDT
0.9286744766
1 SOB থেকে NGN
11.7204780511
1 SOB থেকে UAH
0.3161656719
1 SOB থেকে VES
Bs0.97964672
1 SOB থেকে CLP
$7.41623181
1 SOB থেকে PKR
Rs2.1686929264
1 SOB থেকে KZT
4.1302824134
1 SOB থেকে THB
฿0.2454474243
1 SOB থেকে TWD
NT$0.228839351
1 SOB থেকে AED
د.إ0.0280883083
1 SOB থেকে CHF
Fr0.006122792
1 SOB থেকে HKD
HK$0.0600033616
1 SOB থেকে MAD
.د.م0.0691875496
1 SOB থেকে MXN
$0.1421253093
1 SOB থেকে PLN
0.0278587036
1 SOB থেকে RON
лв0.0332926815
1 SOB থেকে SEK
kr0.0732438993
1 SOB থেকে BGN
лв0.0127813283
1 SOB থেকে HUF
Ft2.5969822268
1 SOB থেকে CZK
0.1605702202
1 SOB থেকে KWD
د.ك0.00231900747
1 SOB থেকে ILS
0.0262514707