Second World Games প্রাইস (SWIO)
Second World Games(SWIO) বর্তমানে 0.00132236USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.29KUSD। SWIO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SWIO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SWIO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Second World Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Second World Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001225836 ছিল।
গত 60 দিনে, Second World Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002307462 ছিল।
গত 90 দিনে, Second World Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0001225836
|-9.27%
|60 দিন
|$ -0.0002307462
|-17.44%
|90 দিন
|$ 0
|--
Second World Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-2.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY
Second World Games (SWIO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SWIOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SWIO থেকে VND
₫34.7979034
|1 SWIO থেকে AUD
A$0.0020232108
|1 SWIO থেকে GBP
￡0.0009785464
|1 SWIO থেকে EUR
€0.001124006
|1 SWIO থেকে USD
$0.00132236
|1 SWIO থেকে MYR
RM0.0056068064
|1 SWIO থেকে TRY
₺0.0539390644
|1 SWIO থেকে JPY
¥0.19438692
|1 SWIO থেকে ARS
ARS$1.75146582
|1 SWIO থেকে RUB
₽0.1054317628
|1 SWIO থেকে INR
₹0.1159974192
|1 SWIO থেকে IDR
Rp21.3283841108
|1 SWIO থেকে KRW
₩1.8365993568
|1 SWIO থেকে PHP
₱0.07504393
|1 SWIO থেকে EGP
￡E.0.0636980812
|1 SWIO থেকে BRL
R$0.0071804148
|1 SWIO থেকে CAD
C$0.0018116332
|1 SWIO থেকে BDT
৳0.1604551624
|1 SWIO থেকে NGN
₦2.0250488804
|1 SWIO থেকে UAH
₴0.0546266916
|1 SWIO থেকে VES
Bs0.16926208
|1 SWIO থেকে CLP
$1.28136684
|1 SWIO থেকে PKR
Rs0.3747039296
|1 SWIO থেকে KZT
₸0.7136247976
|1 SWIO থেকে THB
฿0.0424080852
|1 SWIO থেকে TWD
NT$0.039538564
|1 SWIO থেকে AED
د.إ0.0048530612
|1 SWIO থেকে CHF
Fr0.001057888
|1 SWIO থেকে HKD
HK$0.0103673024
|1 SWIO থেকে MAD
.د.م0.0119541344
|1 SWIO থেকে MXN
$0.0245562252
|1 SWIO থেকে PLN
zł0.0048133904
|1 SWIO থেকে RON
лв0.005752266
|1 SWIO থেকে SEK
kr0.0126549852
|1 SWIO থেকে BGN
лв0.0022083412
|1 SWIO থেকে HUF
Ft0.4487031952
|1 SWIO থেকে CZK
Kč0.0277431128
|1 SWIO থেকে KWD
د.ك0.00040067508
|1 SWIO থেকে ILS
₪0.0045356948