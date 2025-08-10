SCUBA সম্পর্কে আরও

Scuba Dog লোগো

Scuba Dog প্রাইস (SCUBA)

তালিকাভুক্ত নয়

Scuba Dog (SCUBA) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+2.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Scuba Dog (SCUBA) এর প্রাইস

Scuba Dog(SCUBA) বর্তমানে 0.00008645USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 86.36KUSD। SCUBA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Scuba Dog এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.52%
Scuba Dog এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SCUBA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SCUBA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Scuba Dog (SCUBA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000048610 ছিল।
গত 60 দিনে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000124106 ছিল।
গত 90 দিনে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001007138282685735 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.52%
30 দিন$ +0.0000048610+5.62%
60 দিন$ +0.0000124106+14.36%
90 দিন$ -0.00001007138282685735-10.43%

Scuba Dog (SCUBA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Scuba Dog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00008432
$ 0.00008432$ 0.00008432

$ 0.00008672
$ 0.00008672$ 0.00008672

$ 0.00368878
$ 0.00368878$ 0.00368878

+0.96%

+2.52%

+18.66%

Scuba Dog (SCUBA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 86.36K
$ 86.36K$ 86.36K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Scuba Dog (SCUBA) কী?

Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Scuba Dog (SCUBA) এর টোকেনোমিক্স

Scuba Dog (SCUBA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SCUBAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Scuba Dog (SCUBA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

