Scuba Dog প্রাইস (SCUBA)
Scuba Dog(SCUBA) বর্তমানে 0.00008645USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 86.36KUSD। SCUBA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
SCUBA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000048610 ছিল।
গত 60 দিনে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000124106 ছিল।
গত 90 দিনে, Scuba Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001007138282685735 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.52%
|30 দিন
|$ +0.0000048610
|+5.62%
|60 দিন
|$ +0.0000124106
|+14.36%
|90 দিন
|$ -0.00001007138282685735
|-10.43%
Scuba Dog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.96%
+2.52%
+18.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.
Scuba Dog (SCUBA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SCUBAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
