Scout Protocol Token প্রাইস (DEV)
Scout Protocol Token(DEV) বর্তমানে 0.04005927USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.84MUSD। DEV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00178884 ছিল।
গত 30 দিনে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0104091489 ছিল।
গত 60 দিনে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0132155611 ছিল।
গত 90 দিনে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Scout Protocol Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.75%
+4.67%
+20.92%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.
Scout Protocol Token (DEV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
