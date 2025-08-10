DEV সম্পর্কে আরও

DEV প্রাইসের তথ্য

DEV হোয়াইটপেপার

DEV অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DEV টোকেনোমিক্স

DEV প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Scout Protocol Token লোগো

Scout Protocol Token প্রাইস (DEV)

তালিকাভুক্ত নয়

Scout Protocol Token (DEV) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0400626
$0.0400626$0.0400626
+4.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Scout Protocol Token (DEV) এর প্রাইস

Scout Protocol Token(DEV) বর্তমানে 0.04005927USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 35.84MUSD। DEV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Scout Protocol Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.67%
Scout Protocol Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
894.30M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Scout Protocol Token (DEV) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00178884 ছিল।
গত 30 দিনে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0104091489 ছিল।
গত 60 দিনে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0132155611 ছিল।
গত 90 দিনে, Scout Protocol Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00178884+4.67%
30 দিন$ +0.0104091489+25.98%
60 দিন$ +0.0132155611+32.99%
90 দিন$ 0--

Scout Protocol Token (DEV) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Scout Protocol Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.03811832
$ 0.03811832$ 0.03811832

$ 0.04146315
$ 0.04146315$ 0.04146315

$ 0.04146315
$ 0.04146315$ 0.04146315

-0.75%

+4.67%

+20.92%

Scout Protocol Token (DEV) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 35.84M
$ 35.84M$ 35.84M

--
----

894.30M
894.30M 894.30M

Scout Protocol Token (DEV) কী?

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Scout Protocol Token (DEV) এর টোকেনোমিক্স

Scout Protocol Token (DEV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Scout Protocol Token (DEV) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DEV থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DEV থেকে VND
1,054.15969005
1 DEV থেকে AUD
A$0.0612906831
1 DEV থেকে GBP
0.0296438598
1 DEV থেকে EUR
0.0340503795
1 DEV থেকে USD
$0.04005927
1 DEV থেকে MYR
RM0.1698513048
1 DEV থেকে TRY
1.6292105109
1 DEV থেকে JPY
¥5.88871269
1 DEV থেকে ARS
ARS$53.058503115
1 DEV থেকে RUB
3.2043410073
1 DEV থেকে INR
3.5139991644
1 DEV থেকে IDR
Rp646.1171676081
1 DEV থেকে KRW
55.6375189176
1 DEV থেকে PHP
2.2733635725
1 DEV থেকে EGP
￡E.1.9444769658
1 DEV থেকে BRL
R$0.2175218361
1 DEV থেকে CAD
C$0.0548811999
1 DEV থেকে BDT
4.8607918218
1 DEV থেকে NGN
61.3463654853
1 DEV থেকে UAH
1.6548484437
1 DEV থেকে VES
Bs5.12758656
1 DEV থেকে CLP
$38.69725482
1 DEV থেকে PKR
Rs11.3511947472
1 DEV থেকে KZT
21.6183856482
1 DEV থেকে THB
฿1.2947156064
1 DEV থেকে TWD
NT$1.197772173
1 DEV থেকে AED
د.إ0.1470175209
1 DEV থেকে CHF
Fr0.032047416
1 DEV থেকে HKD
HK$0.3140646768
1 DEV থেকে MAD
.د.م0.3621358008
1 DEV থেকে MXN
$0.7439006439
1 DEV থেকে PLN
0.1458157428
1 DEV থেকে RON
лв0.1742578245
1 DEV থেকে SEK
kr0.3833672139
1 DEV থেকে BGN
лв0.0668989809
1 DEV থেকে HUF
Ft13.5929114964
1 DEV থেকে CZK
0.8404434846
1 DEV থেকে KWD
د.ك0.01221807735
1 DEV থেকে ILS
0.1374032961