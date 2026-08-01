Scotland Fan Token প্রাইস (SFA)
আজ Scotland Fan Token (SFA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.149662, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SFA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SFA-এর জন্য $ 0.149662।
Scotland Fan Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 391,504 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.62M SFA। গত 24 ঘণ্টায়, SFA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.148395 (নিম্ন) এবং $ 0.157767 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.9 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.148395।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SFA গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে -34.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 142.84K-তে পৌঁছেছে।
Scotland Fan Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 391.50K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 142.84K। SFA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.62M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 19816458.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.97M।
-0.19%
-4.30%
-34.16%
-34.16%
আজকে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006727698338898386 ছিল।
গত 30 দিনে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0824786533 ছিল।
গত 60 দিনে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1165795740 ছিল।
গত 90 দিনে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000051800461414 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.006727698338898386
|-4.30%
|30 দিন
|$ -0.0824786533
|-55.10%
|60 দিন
|$ -0.1165795740
|-77.89%
|90 দিন
|$ +0.0000051800461414
|+0.00%
2040 সালে, Scotland Fan Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে Scotland Fan Token-এর মূল্য কত?
Scotland Fan Token বর্তমানে Tk18.41413027088536104000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -4.30%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।
আজ SFA উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?
SFA গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।
আজ Scotland Fan Token কতটা জনপ্রিয়?
োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে SFA কিনছে বা বিক্রি করছে।
Scotland Fan Token অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?
Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, SFA তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
বাজারে কতটা SFA রয়েছে?
আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 2615916.333333, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
Scotland Fan Token-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?
টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk233.772417278148000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk18.25824097999514340000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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