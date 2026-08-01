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Scotland Fan Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.149662 USD। SFA-এর মার্কেট ক্যাপ 391,504 USD। SFA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Scotland Fan Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.149662 USD। SFA-এর মার্কেট ক্যাপ 391,504 USD। SFA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SFA সম্পর্কে আরও

SFA প্রাইসের তথ্য

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Scotland Fan Token প্রাইস (SFA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SFA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.150735
$0.150735$0.150735
-0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Scotland Fan Token (SFA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:16:16 (UTC+8)

Scotland Fan Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Scotland Fan Token (SFA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.149662, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SFA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SFA-এর জন্য $ 0.149662

Scotland Fan Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 391,504 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.62M SFA। গত 24 ঘণ্টায়, SFA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.148395 (নিম্ন) এবং $ 0.157767 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.9 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.148395

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SFA গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে -34.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 142.84K-তে পৌঁছেছে।

Scotland Fan Token (SFA) এর মার্কেট তথ্য

$ 391.50K
$ 391.50K$ 391.50K

$ 142.84K
$ 142.84K$ 142.84K

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

2.62M
2.62M 2.62M

19,816,458.0
19,816,458.0 19,816,458.0

Scotland Fan Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 391.50K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 142.84K। SFA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.62M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 19816458.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.97M

Scotland Fan Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.148395
$ 0.148395$ 0.148395
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.157767
$ 0.157767$ 0.157767
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.148395
$ 0.148395$ 0.148395

$ 0.157767
$ 0.157767$ 0.157767

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 0.148395
$ 0.148395$ 0.148395

-0.19%

-4.30%

-34.16%

-34.16%

Scotland Fan Token (SFA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006727698338898386 ছিল।
গত 30 দিনে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0824786533 ছিল।
গত 60 দিনে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1165795740 ছিল।
গত 90 দিনে, Scotland Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000051800461414 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.006727698338898386-4.30%
30 দিন$ -0.0824786533-55.10%
60 দিন$ -0.1165795740-77.89%
90 দিন$ +0.0000051800461414+0.00%

Scotland Fan Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Scotland Fan Token (SFA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SFA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Scotland Fan Token (SFA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Scotland Fan Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Scotland Fan Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SFA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Scotland Fan Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Scotland Fan Token (SFA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

Scotland Fan Token সম্পর্কে

বর্তমানে Scotland Fan Token-এর মূল্য কত?

Scotland Fan Token বর্তমানে Tk18.41413027088536104000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -4.30%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ SFA উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

SFA গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Scotland Fan Token কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে SFA কিনছে বা বিক্রি করছে।

Scotland Fan Token অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, SFA তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা SFA রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 2615916.333333, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Scotland Fan Token-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk233.772417278148000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk18.25824097999514340000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Scotland Fan Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:16:16 (UTC+8)

Scotland Fan Token (SFA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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