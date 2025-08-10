SCOOP প্রাইস (SCOOP)
SCOOP(SCOOP) বর্তমানে 0.0000998USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 99.77KUSD। SCOOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SCOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SCOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000011517 ছিল।
গত 60 দিনে, SCOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022069 ছিল।
গত 90 দিনে, SCOOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003421902709213063 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.87%
|30 দিন
|$ +0.0000011517
|+1.15%
|60 দিন
|$ -0.0000022069
|-2.21%
|90 দিন
|$ -0.00003421902709213063
|-25.53%
SCOOP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.87%
+11.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
SCOOP (SCOOP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SCOOPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
