SciNet প্রাইস (SCINET)
SciNet(SCINET) বর্তমানে 0.00222575USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.26KUSD। SCINET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SCINET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SCINET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SciNet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SciNet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013033348 ছিল।
গত 60 দিনে, SciNet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006729183 ছিল।
গত 90 দিনে, SciNet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0013033348
|+58.56%
|60 দিন
|$ +0.0006729183
|+30.23%
|90 দিন
|$ 0
|--
SciNet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+13.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.
