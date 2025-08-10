SciFoSX প্রাইস (SFX)
SciFoSX(SFX) বর্তমানে 0.00000513USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.12KUSD। SFX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SFX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SFX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SciFoSX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SciFoSX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000007558 ছিল।
গত 60 দিনে, SciFoSX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005567 ছিল।
গত 90 দিনে, SciFoSX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000007558
|+14.73%
|60 দিন
|$ +0.0000005567
|+10.85%
|90 দিন
|$ 0
|--
SciFoSX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+4.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.
SciFoSX (SFX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SFXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
