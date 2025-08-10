SCHNITZEL প্রাইস (SNTZL)
SCHNITZEL(SNTZL) বর্তমানে 0.00010316USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 62.13KUSD। SNTZL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SCHNITZEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SCHNITZEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000143864 ছিল।
গত 60 দিনে, SCHNITZEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000334111 ছিল।
গত 90 দিনে, SCHNITZEL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.63%
|30 দিন
|$ +0.0000143864
|+13.95%
|60 দিন
|$ -0.0000334111
|-32.38%
|90 দিন
|$ 0
|--
SCHNITZEL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
-2.63%
+14.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
SCHNITZEL (SNTZL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SNTZLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
