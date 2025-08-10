SCHIZOID প্রাইস (ZOID)
SCHIZOID(ZOID) বর্তমানে 0.00000456USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.55KUSD। ZOID থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZOID থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZOID এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SCHIZOID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SCHIZOID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000609 ছিল।
গত 60 দিনে, SCHIZOID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000001747 ছিল।
গত 90 দিনে, SCHIZOID থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000550103053459175 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000000609
|+1.34%
|60 দিন
|$ +0.0000001747
|+3.83%
|90 দিন
|$ -0.000000550103053459175
|-10.76%
SCHIZOID এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-6.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.
SCHIZOID (ZOID) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZOIDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ZOID থেকে VND
₫0.1199964
|1 ZOID থেকে AUD
A$0.0000069768
|1 ZOID থেকে GBP
￡0.0000033744
|1 ZOID থেকে EUR
€0.000003876
|1 ZOID থেকে USD
$0.00000456
|1 ZOID থেকে MYR
RM0.0000193344
|1 ZOID থেকে TRY
₺0.0001860024
|1 ZOID থেকে JPY
¥0.00067032
|1 ZOID থেকে ARS
ARS$0.00603972
|1 ZOID থেকে RUB
₽0.0003635688
|1 ZOID থেকে INR
₹0.0004000032
|1 ZOID থেকে IDR
Rp0.0735483768
|1 ZOID থেকে KRW
₩0.0063332928
|1 ZOID থেকে PHP
₱0.00025878
|1 ZOID থেকে EGP
￡E.0.0002196552
|1 ZOID থেকে BRL
R$0.0000247608
|1 ZOID থেকে CAD
C$0.0000062472
|1 ZOID থেকে BDT
৳0.0005533104
|1 ZOID থেকে NGN
₦0.0069831384
|1 ZOID থেকে UAH
₴0.0001883736
|1 ZOID থেকে VES
Bs0.00058368
|1 ZOID থেকে CLP
$0.00441864
|1 ZOID থেকে PKR
Rs0.0012921216
|1 ZOID থেকে KZT
₸0.0024608496
|1 ZOID থেকে THB
฿0.0001462392
|1 ZOID থেকে TWD
NT$0.000136344
|1 ZOID থেকে AED
د.إ0.0000167352
|1 ZOID থেকে CHF
Fr0.000003648
|1 ZOID থেকে HKD
HK$0.0000357504
|1 ZOID থেকে MAD
.د.م0.0000412224
|1 ZOID থেকে MXN
$0.0000846792
|1 ZOID থেকে PLN
zł0.0000165984
|1 ZOID থেকে RON
лв0.000019836
|1 ZOID থেকে SEK
kr0.0000436392
|1 ZOID থেকে BGN
лв0.0000076152
|1 ZOID থেকে HUF
Ft0.0015472992
|1 ZOID থেকে CZK
Kč0.0000956688
|1 ZOID থেকে KWD
د.ك0.00000138168
|1 ZOID থেকে ILS
₪0.0000156408