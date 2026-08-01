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Scandic Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.1631 USD। SNC-এর মার্কেট ক্যাপ 20,505,456 USD। SNC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Scandic Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.1631 USD। SNC-এর মার্কেট ক্যাপ 20,505,456 USD। SNC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SNC সম্পর্কে আরও

SNC প্রাইসের তথ্য

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Scandic Coin প্রাইস (SNC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SNC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.162893
$0.162893$0.162893
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Scandic Coin (SNC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:15:37 (UTC+8)

Scandic Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ Scandic Coin (SNC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.1631, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SNC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SNC-এর জন্য $ 0.1631

Scandic Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,505,456 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 126.00M SNC। গত 24 ঘণ্টায়, SNC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.162313 (নিম্ন) এবং $ 0.163364 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.172194 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.073902

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SNC গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +2.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 196.91K-তে পৌঁছেছে।

Scandic Coin (SNC) এর মার্কেট তথ্য

$ 20.51M
$ 20.51M$ 20.51M

$ 196.91K
$ 196.91K$ 196.91K

$ 162.74M
$ 162.74M$ 162.74M

126.00M
126.00M 126.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scandic Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.51M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 196.91K। SNC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 126.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 162.74M

Scandic Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.162313
$ 0.162313$ 0.162313
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.163364
$ 0.163364$ 0.163364
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.162313
$ 0.162313$ 0.162313

$ 0.163364
$ 0.163364$ 0.163364

$ 0.172194
$ 0.172194$ 0.172194

$ 0.073902
$ 0.073902$ 0.073902

+0.09%

+0.14%

+2.11%

+2.11%

Scandic Coin (SNC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00023176 ছিল।
গত 30 দিনে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018989080 ছিল।
গত 60 দিনে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0942527009 ছিল।
গত 90 দিনে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003121067487298 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00023176+0.14%
30 দিন$ -0.0018989080-1.16%
60 দিন$ +0.0942527009+57.79%
90 দিন$ +0.0003121067487298+0.00%

Scandic Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Scandic Coin (SNC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SNC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Scandic Coin (SNC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Scandic Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Scandic Coin সম্পর্কে

বর্তমানে Scandic Coin-এর মূল্য কত?

Scandic Coin বর্তমানে Tk20.067516451613652000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.14%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ SNC উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

SNC গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Ethereum Ecosystem,Payment Solutions ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Scandic Coin কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে SNC কিনছে বা বিক্রি করছে।

Scandic Coin অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Ethereum Ecosystem,Payment Solutions ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, SNC তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা SNC রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 126001330.12741935, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Scandic Coin-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk21.18642506357548248000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk9.09276272720510184000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Scandic Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:15:37 (UTC+8)

Scandic Coin (SNC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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