Scandic Coin প্রাইস (SNC)
আজ Scandic Coin (SNC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.1631, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SNC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SNC-এর জন্য $ 0.1631।
Scandic Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,505,456 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 126.00M SNC। গত 24 ঘণ্টায়, SNC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.162313 (নিম্ন) এবং $ 0.163364 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.172194 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.073902।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SNC গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +2.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 196.91K-তে পৌঁছেছে।
Scandic Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.51M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 196.91K। SNC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 126.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 162.74M।
+0.09%
+0.14%
+2.11%
+2.11%
আজকে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00023176 ছিল।
গত 30 দিনে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018989080 ছিল।
গত 60 দিনে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0942527009 ছিল।
গত 90 দিনে, Scandic Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003121067487298 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00023176
|+0.14%
|30 দিন
|$ -0.0018989080
|-1.16%
|60 দিন
|$ +0.0942527009
|+57.79%
|90 দিন
|$ +0.0003121067487298
|+0.00%
2040 সালে, Scandic Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে Scandic Coin-এর মূল্য কত?
Scandic Coin বর্তমানে Tk20.067516451613652000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.14%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।
আজ SNC উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?
SNC গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Ethereum Ecosystem,Payment Solutions ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।
আজ Scandic Coin কতটা জনপ্রিয়?
োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে SNC কিনছে বা বিক্রি করছে।
Scandic Coin অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?
Ethereum Ecosystem,Payment Solutions ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, SNC তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
বাজারে কতটা SNC রয়েছে?
আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 126001330.12741935, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
Scandic Coin-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?
টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk21.18642506357548248000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk9.09276272720510184000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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