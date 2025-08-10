SC Internacional Fan Token প্রাইস (SACI)
SC Internacional Fan Token(SACI) বর্তমানে 0.178562USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 199.67KUSD। SACI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SACI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SACI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SC Internacional Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00130421 ছিল।
গত 30 দিনে, SC Internacional Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0040633568 ছিল।
গত 60 দিনে, SC Internacional Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0096509189 ছিল।
গত 90 দিনে, SC Internacional Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02347109710264764 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00130421
|+0.74%
|30 দিন
|$ -0.0040633568
|-2.27%
|60 দিন
|$ -0.0096509189
|-5.40%
|90 দিন
|$ -0.02347109710264764
|-11.61%
SC Internacional Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.08%
+0.74%
+5.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few
