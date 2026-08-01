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Savings USDD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.062 USD। SUSDD-এর মার্কেট ক্যাপ 242,476,495 USD। SUSDD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Savings USDD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.062 USD। SUSDD-এর মার্কেট ক্যাপ 242,476,495 USD। SUSDD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SUSDD সম্পর্কে আরও

SUSDD প্রাইসের তথ্য

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Savings USDD প্রাইস (SUSDD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SUSDD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.062
$1.062$1.062
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Savings USDD (SUSDD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:14:41 (UTC+8)

Savings USDD-এর আজকের প্রাইস

আজ Savings USDD (SUSDD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.062, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SUSDD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SUSDD-এর জন্য $ 1.062

Savings USDD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 242,476,495 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 228.34M SUSDD। গত 24 ঘণ্টায়, SUSDD এর ট্রেড হয়েছে $ 1.054 (নিম্ন) এবং $ 1.062 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.062 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.637557

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SUSDD গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে +0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.12K-তে পৌঁছেছে।

Savings USDD (SUSDD) এর মার্কেট তথ্য

$ 242.48M
$ 242.48M$ 242.48M

$ 2.12K
$ 2.12K$ 2.12K

$ 242.48M
$ 242.48M$ 242.48M

228.34M
228.34M 228.34M

228,338,625.4057211
228,338,625.4057211 228,338,625.4057211

Savings USDD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 242.48M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.12K। SUSDD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 228.34M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 228338625.4057211। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 242.48M

Savings USDD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.054
$ 1.054$ 1.054
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.637557
$ 0.637557$ 0.637557

+0.00%

+0.40%

+0.14%

+0.14%

Savings USDD (SUSDD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Savings USDD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00428167 ছিল।
গত 30 দিনে, Savings USDD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0051825600 ছিল।
গত 60 দিনে, Savings USDD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0103463226 ছিল।
গত 90 দিনে, Savings USDD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000445745518424 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00428167+0.40%
30 দিন$ +0.0051825600+0.49%
60 দিন$ +0.0103463226+0.97%
90 দিন$ +0.0000445745518424+0.00%

Savings USDD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Savings USDD (SUSDD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SUSDD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Savings USDD (SUSDD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Savings USDD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Savings USDD সম্পর্কে

Savings USDD-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Savings USDD-এর মূল্য Tk130.66647744704904000, গত ২৪ ঘন্টায় 0.40% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

SUSDD-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি SUSDD-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Savings USDD তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

SUSDD-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 228338625.4057211 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Savings USDD-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Savings USDD-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

SUSDD কীভাবে BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, SUSDD-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Savings USDD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:14:41 (UTC+8)

Savings USDD (SUSDD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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