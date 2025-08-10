SCRVUSD সম্পর্কে আরও

SCRVUSD প্রাইসের তথ্য

SCRVUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SCRVUSD টোকেনোমিক্স

SCRVUSD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Savings crvUSD লোগো

Savings crvUSD প্রাইস (SCRVUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Savings crvUSD (SCRVUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.059
$1.059$1.059
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Savings crvUSD (SCRVUSD) এর প্রাইস

Savings crvUSD(SCRVUSD) বর্তমানে 1.059USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 59.00MUSD। SCRVUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Savings crvUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.07%
Savings crvUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
55.71M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SCRVUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SCRVUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Savings crvUSD (SCRVUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Savings crvUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00076451 ছিল।
গত 30 দিনে, Savings crvUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0063724266 ছিল।
গত 60 দিনে, Savings crvUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0106362783 ছিল।
গত 90 দিনে, Savings crvUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0143877291319428 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00076451+0.07%
30 দিন$ +0.0063724266+0.60%
60 দিন$ +0.0106362783+1.00%
90 দিন$ +0.0143877291319428+1.38%

Savings crvUSD (SCRVUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Savings crvUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

+0.00%

+0.07%

+0.16%

Savings crvUSD (SCRVUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 59.00M
$ 59.00M$ 59.00M

--
----

55.71M
55.71M 55.71M

Savings crvUSD (SCRVUSD) কী?

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Savings crvUSD (SCRVUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Savings crvUSD (SCRVUSD) এর টোকেনোমিক্স

Savings crvUSD (SCRVUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SCRVUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Savings crvUSD (SCRVUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SCRVUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SCRVUSD থেকে VND
27,867.585
1 SCRVUSD থেকে AUD
A$1.62027
1 SCRVUSD থেকে GBP
0.78366
1 SCRVUSD থেকে EUR
0.90015
1 SCRVUSD থেকে USD
$1.059
1 SCRVUSD থেকে MYR
RM4.49016
1 SCRVUSD থেকে TRY
43.06953
1 SCRVUSD থেকে JPY
¥155.673
1 SCRVUSD থেকে ARS
ARS$1,402.6455
1 SCRVUSD থেকে RUB
84.70941
1 SCRVUSD থেকে INR
92.89548
1 SCRVUSD থেকে IDR
Rp17,080.64277
1 SCRVUSD থেকে KRW
1,470.82392
1 SCRVUSD থেকে PHP
60.09825
1 SCRVUSD থেকে EGP
￡E.51.40386
1 SCRVUSD থেকে BRL
R$5.75037
1 SCRVUSD থেকে CAD
C$1.45083
1 SCRVUSD থেকে BDT
128.49906
1 SCRVUSD থেকে NGN
1,621.74201
1 SCRVUSD থেকে UAH
43.74729
1 SCRVUSD থেকে VES
Bs135.552
1 SCRVUSD থেকে CLP
$1,022.994
1 SCRVUSD থেকে PKR
Rs300.07824
1 SCRVUSD থেকে KZT
571.49994
1 SCRVUSD থেকে THB
฿34.22688
1 SCRVUSD থেকে TWD
NT$31.6641
1 SCRVUSD থেকে AED
د.إ3.88653
1 SCRVUSD থেকে CHF
Fr0.8472
1 SCRVUSD থেকে HKD
HK$8.30256
1 SCRVUSD থেকে MAD
.د.م9.57336
1 SCRVUSD থেকে MXN
$19.66563
1 SCRVUSD থেকে PLN
3.85476
1 SCRVUSD থেকে RON
лв4.60665
1 SCRVUSD থেকে SEK
kr10.13463
1 SCRVUSD থেকে BGN
лв1.76853
1 SCRVUSD থেকে HUF
Ft359.33988
1 SCRVUSD থেকে CZK
22.21782
1 SCRVUSD থেকে KWD
د.ك0.322995
1 SCRVUSD থেকে ILS
3.63237