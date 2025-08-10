Satoshi Stablecoin প্রাইস (SATUSD)
Satoshi Stablecoin(SATUSD) বর্তমানে 0.997069USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 106.65MUSD। SATUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SATUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SATUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Satoshi Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0036574959781679 ছিল।
গত 30 দিনে, Satoshi Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013208173 ছিল।
গত 60 দিনে, Satoshi Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004496781 ছিল।
গত 90 দিনে, Satoshi Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0125197564610213 ছিল।
Satoshi Stablecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
-0.36%
-0.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.
Satoshi Stablecoin (SATUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
