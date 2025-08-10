Satori Network প্রাইস (SATORI)
Satori Network(SATORI) বর্তমানে 1.47USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 799.39KUSD। SATORI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SATORI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SATORI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Satori Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.170193 ছিল।
গত 30 দিনে, Satori Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1075153590 ছিল।
গত 60 দিনে, Satori Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.8229439260 ছিল।
গত 90 দিনে, Satori Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4561283381096264 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.170193
|+13.09%
|30 দিন
|$ +0.1075153590
|+7.31%
|60 দিন
|$ -0.8229439260
|-55.98%
|90 দিন
|$ -0.4561283381096264
|-23.68%
Satori Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+10.53%
+13.09%
-1.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
Satori Network (SATORI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SATORIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SATORI থেকে VND
₫38,683.05
|1 SATORI থেকে AUD
A$2.2491
|1 SATORI থেকে GBP
￡1.0878
|1 SATORI থেকে EUR
€1.2495
|1 SATORI থেকে USD
$1.47
|1 SATORI থেকে MYR
RM6.2328
|1 SATORI থেকে TRY
₺59.7849
|1 SATORI থেকে JPY
¥216.09
|1 SATORI থেকে ARS
ARS$1,947.015
|1 SATORI থেকে RUB
₽117.5853
|1 SATORI থেকে INR
₹128.9484
|1 SATORI থেকে IDR
Rp23,709.6741
|1 SATORI থেকে KRW
₩2,041.6536
|1 SATORI থেকে PHP
₱83.4225
|1 SATORI থেকে EGP
￡E.71.3538
|1 SATORI থেকে BRL
R$7.9821
|1 SATORI থেকে CAD
C$2.0139
|1 SATORI থেকে BDT
৳178.3698
|1 SATORI থেকে NGN
₦2,251.1433
|1 SATORI থেকে UAH
₴60.7257
|1 SATORI থেকে VES
Bs188.16
|1 SATORI থেকে CLP
$1,420.02
|1 SATORI থেকে PKR
Rs416.5392
|1 SATORI থেকে KZT
₸793.3002
|1 SATORI থেকে THB
฿47.5104
|1 SATORI থেকে TWD
NT$43.953
|1 SATORI থেকে AED
د.إ5.3949
|1 SATORI থেকে CHF
Fr1.176
|1 SATORI থেকে HKD
HK$11.5248
|1 SATORI থেকে MAD
.د.م13.2888
|1 SATORI থেকে MXN
$27.2979
|1 SATORI থেকে PLN
zł5.3508
|1 SATORI থেকে RON
лв6.3945
|1 SATORI থেকে SEK
kr14.0679
|1 SATORI থেকে BGN
лв2.4549
|1 SATORI থেকে HUF
Ft498.8004
|1 SATORI থেকে CZK
Kč30.8406
|1 SATORI থেকে KWD
د.ك0.44835
|1 SATORI থেকে ILS
₪5.0421