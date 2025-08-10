Samsunspor Fan Token প্রাইস (SAM)
Samsunspor Fan Token(SAM) বর্তমানে 0.366339USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 732.21KUSD। SAM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Samsunspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007328 ছিল।
গত 30 দিনে, Samsunspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0197752722 ছিল।
গত 60 দিনে, Samsunspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0495173465 ছিল।
গত 90 দিনে, Samsunspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.10305255793471294 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0007328
|+0.20%
|30 দিন
|$ +0.0197752722
|+5.40%
|60 দিন
|$ +0.0495173465
|+13.52%
|90 দিন
|$ +0.10305255793471294
|+39.14%
Samsunspor Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.05%
+0.20%
-2.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
Samsunspor Fan Token (SAM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SAMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
