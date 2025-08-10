Salvator Mundi প্রাইস (MUNDI)
Salvator Mundi(MUNDI) বর্তমানে 0.00107337USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.07MUSD। MUNDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Salvator Mundi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000330680212213665 ছিল।
গত 30 দিনে, Salvator Mundi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003356958 ছিল।
গত 60 দিনে, Salvator Mundi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001192021 ছিল।
গত 90 দিনে, Salvator Mundi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008222475525872043 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000330680212213665
|-23.55%
|30 দিন
|$ -0.0003356958
|-31.27%
|60 দিন
|$ -0.0001192021
|-11.10%
|90 দিন
|$ -0.0008222475525872043
|-43.37%
Salvator Mundi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.54%
-23.55%
+31.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.
Salvator Mundi (MUNDI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MUNDIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
