Sakai Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03085005 USD। SAKAI-এর মার্কেট ক্যাপ 110,870 USD। SAKAI থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Sakai Vault (SAKAI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:52:10 (UTC+8)

Sakai Vault-এর আজকের প্রাইস

আজ Sakai Vault (SAKAI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03085005, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.63% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SAKAI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SAKAI-এর জন্য $ 0.03085005

Sakai Vault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 110,870 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.59M SAKAI। গত 24 ঘণ্টায়, SAKAI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03064484 (নিম্ন) এবং $ 0.03132675 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 12.21 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02819608

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SAKAI গত ঘণ্টায় +0.06% এবং গত 7 দিনে +2.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Sakai Vault (SAKAI) এর মার্কেট তথ্য

Sakai Vault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 110.87K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SAKAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.59M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 8000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 246.81K

Sakai Vault-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

Sakai Vault (SAKAI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Sakai Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00019577608981735 ছিল।
গত 30 দিনে, Sakai Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0026972754 ছিল।
গত 60 দিনে, Sakai Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018111447 ছিল।
গত 90 দিনে, Sakai Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011898847553628 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00019577608981735-0.63%
30 দিন$ -0.0026972754-8.74%
60 দিন$ -0.0018111447-5.87%
90 দিন$ -0.0011898847553628-3.71%

Sakai Vault এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Sakai Vault (SAKAI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SAKAI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Sakai Vault (SAKAI) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Sakai Vault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Sakai Vault এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SAKAI এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Sakai Vault এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Sakai Vault সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Sakai Vault-এর মূল্য কত হবে?
যদি Sakai Vault বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Sakai Vault-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:52:10 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Sakai Vault সম্পর্কে আরও জানুন

