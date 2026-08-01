SailOut Royalty প্রাইস (SAIL.R)
আজ SailOut Royalty (SAIL.R)-এর লাইভ প্রাইস $ 14.61, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SAIL.R থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SAIL.R-এর জন্য $ 14.61।
SailOut Royalty বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 21,921,394 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.50M SAIL.R। গত 24 ঘণ্টায়, SAIL.R এর ট্রেড হয়েছে $ 14.61 (নিম্ন) এবং $ 14.62 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 16.7 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 13.06।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SAIL.R গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 224.54-তে পৌঁছেছে।
SailOut Royalty এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 21.92M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 224.54। SAIL.R এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1500000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.92M।
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+0.01%
+0.13%
+0.13%
আজকে, SailOut Royalty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00156769 ছিল।
গত 30 দিনে, SailOut Royalty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0998768820 ছিল।
গত 60 দিনে, SailOut Royalty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3398008410 ছিল।
গত 90 দিনে, SailOut Royalty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00434107142085 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00156769
|+0.01%
|30 দিন
|$ -0.0998768820
|-0.68%
|60 দিন
|$ -0.3398008410
|-2.32%
|90 দিন
|$ -0.00434107142085
|-0.00%
2040 সালে, SailOut Royalty এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ SailOut Royalty-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
SailOut Royalty-এর লাইভ দাম হলো Tk1797.5868507546012000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
SAIL.R-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
SAIL.R-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk1797.5868507546012000 থেকে Tk1798.8172318981704000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
SailOut Royalty-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
SAIL.R বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে SAIL.R মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
SailOut Royalty-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
SailOut Royalty-এর বাজার মূল্য Tk2697166981.83509994648000 হওয়ায় এটি #754 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
SAIL.R-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
SailOut Royalty-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk2054.736509760564000, আর ATL হলো Tk1606.8777735013752000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
SAIL.R-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (1500000.0 টোকেন), Decentralized Finance (DeFi),Berachain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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