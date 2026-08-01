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Safevano Wallet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00730454 USD। SAFEVANO-এর মার্কেট ক্যাপ 80,346 USD। SAFEVANO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Safevano Wallet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00730454 USD। SAFEVANO-এর মার্কেট ক্যাপ 80,346 USD। SAFEVANO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SAFEVANO সম্পর্কে আরও

SAFEVANO প্রাইসের তথ্য

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Safevano Wallet প্রাইস (SAFEVANO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SAFEVANO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00728736
$0.00728736$0.00728736
-0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Safevano Wallet (SAFEVANO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:08:26 (UTC+8)

Safevano Wallet-এর আজকের প্রাইস

আজ Safevano Wallet (SAFEVANO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00730454, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SAFEVANO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SAFEVANO-এর জন্য $ 0.00730454

Safevano Wallet বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 80,346 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 11.00M SAFEVANO। গত 24 ঘণ্টায়, SAFEVANO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00570347 (নিম্ন) এবং $ 0.00842236 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.066279 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00570347

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SAFEVANO গত ঘণ্টায় +2.52% এবং গত 7 দিনে -5.91% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.02K-তে পৌঁছেছে।

Safevano Wallet (SAFEVANO) এর মার্কেট তথ্য

$ 80.35K
$ 80.35K$ 80.35K

$ 1.02K
$ 1.02K$ 1.02K

$ 80.35K
$ 80.35K$ 80.35K

11.00M
11.00M 11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0 11,000,000.0

Safevano Wallet এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 80.35K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.02K। SAFEVANO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 11.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 11000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 80.35K

Safevano Wallet-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00570347
$ 0.00570347$ 0.00570347
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00842236
$ 0.00842236$ 0.00842236
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00570347
$ 0.00570347$ 0.00570347

$ 0.00842236
$ 0.00842236$ 0.00842236

$ 0.066279
$ 0.066279$ 0.066279

$ 0.00570347
$ 0.00570347$ 0.00570347

+2.52%

+1.17%

-5.91%

-5.91%

Safevano Wallet (SAFEVANO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Safevano Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Safevano Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Safevano Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Safevano Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000317914615974 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.17%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.000000317914615974-0.00%

Safevano Wallet এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Safevano Wallet (SAFEVANO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SAFEVANO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Safevano Wallet (SAFEVANO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Safevano Wallet এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Safevano Wallet এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SAFEVANO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Safevano Wallet প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Safevano Wallet (SAFEVANO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Robinhood Ecosystem

Safevano Wallet সম্পর্কে

Safevano Wallet-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Safevano Wallet-এর দাম Tk0.8987368278446964168000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 1.16%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

SAFEVANO বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk0.7017441940912625124000 এবং Tk1.0362712928351487312000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Safevano Wallet-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #5673 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk9885620.33612109432000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

11000000.0 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Safevano Wallet-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Safevano Wallet সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:08:26 (UTC+8)

Safevano Wallet (SAFEVANO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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