$0.00015001
$0.00015001$0.00015001
-1.60%1D
MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
Safe Quantum Wallet(SQW) বর্তমানে 0.00015001USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.00KUSD। SQW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MEXC এ SQW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। SQW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

আজকে, Safe Quantum Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Safe Quantum Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000834365 ছিল।
গত 60 দিনে, Safe Quantum Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Safe Quantum Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

আজ$ 0-1.63%
30 দিন$ -0.0000834365-55.62%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

$ 0.00014604
$ 0.00014604$ 0.00014604

$ 0.00015337
$ 0.00015337$ 0.00015337

$ 0.00121155
$ 0.00121155$ 0.00121155

--

-1.63%

+12.53%

$ 15.00K
$ 15.00K$ 15.00K

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

Safe Quantum Wallet (SQW) কী?

The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Safe Quantum Wallet (SQW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।

