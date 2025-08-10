SAAD সম্পর্কে আরও

SAAD প্রাইসের তথ্য

SAAD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SAAD টোকেনোমিক্স

SAAD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Saad Boi লোগো

Saad Boi প্রাইস (SAAD)

তালিকাভুক্ত নয়

Saad Boi (SAAD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00020754
$0.00020754$0.00020754
+8.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Saad Boi (SAAD) এর প্রাইস

Saad Boi(SAAD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 177.33KUSD। SAAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Saad Boi এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.47%
Saad Boi এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
857.82M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SAAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SAAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Saad Boi (SAAD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Saad Boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Saad Boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Saad Boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Saad Boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+8.47%
30 দিন$ 0-2.05%
60 দিন$ 0-30.05%
90 দিন$ 0--

Saad Boi (SAAD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Saad Boi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00503728
$ 0.00503728$ 0.00503728

+0.95%

+8.47%

+17.16%

Saad Boi (SAAD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 177.33K
$ 177.33K$ 177.33K

--
----

857.82M
857.82M 857.82M

Saad Boi (SAAD) কী?

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Saad Boi (SAAD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Saad Boi (SAAD) এর টোকেনোমিক্স

Saad Boi (SAAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SAADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Saad Boi (SAAD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SAAD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SAAD থেকে VND
--
1 SAAD থেকে AUD
A$--
1 SAAD থেকে GBP
--
1 SAAD থেকে EUR
--
1 SAAD থেকে USD
$--
1 SAAD থেকে MYR
RM--
1 SAAD থেকে TRY
--
1 SAAD থেকে JPY
¥--
1 SAAD থেকে ARS
ARS$--
1 SAAD থেকে RUB
--
1 SAAD থেকে INR
--
1 SAAD থেকে IDR
Rp--
1 SAAD থেকে KRW
--
1 SAAD থেকে PHP
--
1 SAAD থেকে EGP
￡E.--
1 SAAD থেকে BRL
R$--
1 SAAD থেকে CAD
C$--
1 SAAD থেকে BDT
--
1 SAAD থেকে NGN
--
1 SAAD থেকে UAH
--
1 SAAD থেকে VES
Bs--
1 SAAD থেকে CLP
$--
1 SAAD থেকে PKR
Rs--
1 SAAD থেকে KZT
--
1 SAAD থেকে THB
฿--
1 SAAD থেকে TWD
NT$--
1 SAAD থেকে AED
د.إ--
1 SAAD থেকে CHF
Fr--
1 SAAD থেকে HKD
HK$--
1 SAAD থেকে MAD
.د.م--
1 SAAD থেকে MXN
$--
1 SAAD থেকে PLN
--
1 SAAD থেকে RON
лв--
1 SAAD থেকে SEK
kr--
1 SAAD থেকে BGN
лв--
1 SAAD থেকে HUF
Ft--
1 SAAD থেকে CZK
--
1 SAAD থেকে KWD
د.ك--
1 SAAD থেকে ILS
--