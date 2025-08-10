RXR Coin প্রাইস (RXRC)
RXR Coin(RXRC) বর্তমানে 0.077143USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.09MUSD। RXRC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, RXR Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00051061481916342 ছিল।
গত 30 দিনে, RXR Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0529989458 ছিল।
গত 60 দিনে, RXR Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, RXR Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00051061481916342
|-0.65%
|30 দিন
|$ -0.0529989458
|-68.70%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
RXR Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.79%
-0.65%
+48,077.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
