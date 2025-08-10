RWA Index প্রাইস (MVRWA)
RWA Index(MVRWA) বর্তমানে 1.28USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 123.49KUSD। MVRWA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MVRWA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MVRWA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RWA Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004831599246364 ছিল।
গত 30 দিনে, RWA Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3526988800 ছিল।
গত 60 দিনে, RWA Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2594808320 ছিল।
গত 90 দিনে, RWA Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.179370915374636 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.004831599246364
|-0.37%
|30 দিন
|$ +0.3526988800
|+27.55%
|60 দিন
|$ +0.2594808320
|+20.27%
|90 দিন
|$ +0.179370915374636
|+16.30%
RWA Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.37%
+19.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
RWA Index (MVRWA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MVRWAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MVRWA থেকে VND
₫33,683.2
|1 MVRWA থেকে AUD
A$1.9584
|1 MVRWA থেকে GBP
￡0.9472
|1 MVRWA থেকে EUR
€1.088
|1 MVRWA থেকে USD
$1.28
|1 MVRWA থেকে MYR
RM5.4272
|1 MVRWA থেকে TRY
₺52.2112
|1 MVRWA থেকে JPY
¥188.16
|1 MVRWA থেকে ARS
ARS$1,695.36
|1 MVRWA থেকে RUB
₽102.0544
|1 MVRWA থেকে INR
₹112.2816
|1 MVRWA থেকে IDR
Rp20,645.1584
|1 MVRWA থেকে KRW
₩1,777.7664
|1 MVRWA থেকে PHP
₱72.64
|1 MVRWA থেকে EGP
￡E.61.6576
|1 MVRWA থেকে BRL
R$6.9504
|1 MVRWA থেকে CAD
C$1.7536
|1 MVRWA থেকে BDT
৳155.3152
|1 MVRWA থেকে NGN
₦1,960.1792
|1 MVRWA থেকে UAH
₴52.8768
|1 MVRWA থেকে VES
Bs163.84
|1 MVRWA থেকে CLP
$1,240.32
|1 MVRWA থেকে PKR
Rs362.7008
|1 MVRWA থেকে KZT
₸690.7648
|1 MVRWA থেকে THB
฿41.0496
|1 MVRWA থেকে TWD
NT$38.272
|1 MVRWA থেকে AED
د.إ4.6976
|1 MVRWA থেকে CHF
Fr1.024
|1 MVRWA থেকে HKD
HK$10.0352
|1 MVRWA থেকে MAD
.د.م11.5712
|1 MVRWA থেকে MXN
$23.7696
|1 MVRWA থেকে PLN
zł4.6592
|1 MVRWA থেকে RON
лв5.568
|1 MVRWA থেকে SEK
kr12.2496
|1 MVRWA থেকে BGN
лв2.1376
|1 MVRWA থেকে HUF
Ft434.3296
|1 MVRWA থেকে CZK
Kč26.8544
|1 MVRWA থেকে KWD
د.ك0.38784
|1 MVRWA থেকে ILS
₪4.3904