Ruff প্রাইস (RUFF)
Ruff(RUFF) বর্তমানে 0.00022929USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 215.64KUSD। RUFF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Ruff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ruff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002026319 ছিল।
গত 60 দিনে, Ruff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001723090 ছিল।
গত 90 দিনে, Ruff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010368171486204337 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0002026319
|+88.37%
|60 দিন
|$ +0.0001723090
|+75.15%
|90 দিন
|$ +0.00010368171486204337
|+82.54%
Ruff এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.
