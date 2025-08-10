Rubber Ducky Cult প্রাইস ($DUCKY)
Rubber Ducky Cult($DUCKY) বর্তমানে 0.00001604USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.60KUSD। $DUCKY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $DUCKY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।
আজকে, Rubber Ducky Cult থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Rubber Ducky Cult থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000006603 ছিল।
গত 60 দিনে, Rubber Ducky Cult থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000015729 ছিল।
গত 90 দিনে, Rubber Ducky Cult থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000003383646285164288 ছিল।
Rubber Ducky Cult এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+3.36%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $DUCKYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
