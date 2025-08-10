Rouge Studio প্রাইস (ROUGE)
Rouge Studio(ROUGE) বর্তমানে 0.00625146USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 131.28KUSD। ROUGE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00038831 ছিল।
গত 30 দিনে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048754942 ছিল।
গত 60 দিনে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010821583 ছিল।
গত 90 দিনে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001134583548916364 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00038831
|+6.62%
|30 দিন
|$ +0.0048754942
|+77.99%
|60 দিন
|$ +0.0010821583
|+17.31%
|90 দিন
|$ -0.001134583548916364
|-15.36%
Rouge Studio এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+6.62%
+64.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
Rouge Studio (ROUGE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ROUGEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
