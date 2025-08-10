ROUGE সম্পর্কে আরও

Rouge Studio প্রাইস (ROUGE)

Rouge Studio (ROUGE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00625146
$0.00625146$0.00625146
+6.20%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে Rouge Studio (ROUGE) এর প্রাইস

Rouge Studio(ROUGE) বর্তমানে 0.00625146USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 131.28KUSD। ROUGE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Rouge Studio এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

--
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.62%
Rouge Studio এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
21.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ROUGE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ROUGE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Rouge Studio (ROUGE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00038831 ছিল।
গত 30 দিনে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048754942 ছিল।
গত 60 দিনে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010821583 ছিল।
গত 90 দিনে, Rouge Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001134583548916364 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00038831+6.62%
30 দিন$ +0.0048754942+77.99%
60 দিন$ +0.0010821583+17.31%
90 দিন$ -0.001134583548916364-15.36%

Rouge Studio (ROUGE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Rouge Studio এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00586307
$ 0.00586307

$ 0.00625233
$ 0.00625233

$ 0.02699024
$ 0.02699024

--

+6.62%

+64.37%

Rouge Studio (ROUGE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 131.28K
$ 131.28K

--
----

21.00M
21.00M 21.00M

Rouge Studio (ROUGE) কী?

Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.

Rouge Studio (ROUGE) এর টোকেনোমিক্স

Rouge Studio (ROUGE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ROUGEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ROUGE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ROUGE থেকে VND
164.5071699
1 ROUGE থেকে AUD
A$0.0095647338
1 ROUGE থেকে GBP
0.0046260804
1 ROUGE থেকে EUR
0.005313741
1 ROUGE থেকে USD
$0.00625146
1 ROUGE থেকে MYR
RM0.0265061904
1 ROUGE থেকে TRY
0.2542468782
1 ROUGE থেকে JPY
¥0.91896462
1 ROUGE থেকে ARS
ARS$8.28005877
1 ROUGE থেকে RUB
0.5000542854
1 ROUGE থেকে INR
0.5483780712
1 ROUGE থেকে IDR
Rp100.8299858838
1 ROUGE থেকে KRW
8.6825277648
1 ROUGE থেকে PHP
0.354770355
1 ROUGE থেকে EGP
￡E.0.3034458684
1 ROUGE থেকে BRL
R$0.0339454278
1 ROUGE থেকে CAD
C$0.0085645002
1 ROUGE থেকে BDT
0.7585521564
1 ROUGE থেকে NGN
9.5734233294
1 ROUGE থেকে UAH
0.2582478126
1 ROUGE থেকে VES
Bs0.80018688
1 ROUGE থেকে CLP
$6.03891036
1 ROUGE থেকে PKR
Rs1.7714137056
1 ROUGE থেকে KZT
3.3736629036
1 ROUGE থেকে THB
฿0.2020471872
1 ROUGE থেকে TWD
NT$0.186918654
1 ROUGE থেকে AED
د.إ0.0229428582
1 ROUGE থেকে CHF
Fr0.005001168
1 ROUGE থেকে HKD
HK$0.0490114464
1 ROUGE থেকে MAD
.د.م0.0565131984
1 ROUGE থেকে MXN
$0.1160896122
1 ROUGE থেকে PLN
0.0227553144
1 ROUGE থেকে RON
лв0.027193851
1 ROUGE থেকে SEK
kr0.0598264722
1 ROUGE থেকে BGN
лв0.0104399382
1 ROUGE থেকে HUF
Ft2.1212454072
1 ROUGE থেকে CZK
0.1311556308
1 ROUGE থেকে KWD
د.ك0.0019066953
1 ROUGE থেকে ILS
0.0214425078