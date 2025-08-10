Ronen Coin প্রাইস (RONEN)
Ronen Coin(RONEN) বর্তমানে 0.00209118USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.09MUSD। RONEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RONEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RONEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ronen Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ronen Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005070034 ছিল।
গত 60 দিনে, Ronen Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013271456 ছিল।
গত 90 দিনে, Ronen Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006866248931478651 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.63%
|30 দিন
|$ +0.0005070034
|+24.24%
|60 দিন
|$ -0.0013271456
|-63.46%
|90 দিন
|$ -0.006866248931478651
|-76.65%
Ronen Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.86%
+4.63%
+16.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
Ronen Coin (RONEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RONENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
