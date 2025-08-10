ROND প্রাইস (ROND)
ROND(ROND) বর্তমানে 0.00088026USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ROND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ROND থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ROND এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ROND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ROND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000099800 ছিল।
গত 60 দিনে, ROND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000006143 ছিল।
গত 90 দিনে, ROND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000008987625167073 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.53%
|30 দিন
|$ +0.0000099800
|+1.13%
|60 দিন
|$ -0.0000006143
|-0.06%
|90 দিন
|$ +0.0000008987625167073
|+0.10%
ROND এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
+0.53%
+3.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events.
ROND (ROND) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RONDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ROND থেকে VND
₫23.1640419
|1 ROND থেকে AUD
A$0.0013467978
|1 ROND থেকে GBP
￡0.0006513924
|1 ROND থেকে EUR
€0.000748221
|1 ROND থেকে USD
$0.00088026
|1 ROND থেকে MYR
RM0.0037323024
|1 ROND থেকে TRY
₺0.0359058054
|1 ROND থেকে JPY
¥0.12939822
|1 ROND থেকে ARS
ARS$1.16590437
|1 ROND থেকে RUB
₽0.0701831298
|1 ROND থেকে INR
₹0.0772164072
|1 ROND থেকে IDR
Rp14.1977399478
|1 ROND থেকে KRW
₩1.2225755088
|1 ROND থেকে PHP
₱0.049954755
|1 ROND থেকে EGP
￡E.0.0424021242
|1 ROND থেকে BRL
R$0.0047798118
|1 ROND থেকে CAD
C$0.0012059562
|1 ROND থেকে BDT
৳0.1068107484
|1 ROND থেকে NGN
₦1.3480213614
|1 ROND থেকে UAH
₴0.0363635406
|1 ROND থেকে VES
Bs0.11267328
|1 ROND থেকে CLP
$0.85297194
|1 ROND থেকে PKR
Rs0.2494304736
|1 ROND থেকে KZT
₸0.4750411116
|1 ROND থেকে THB
฿0.0281859252
|1 ROND থেকে TWD
NT$0.026319774
|1 ROND থেকে AED
د.إ0.0032305542
|1 ROND থেকে CHF
Fr0.000704208
|1 ROND থেকে HKD
HK$0.0069012384
|1 ROND থেকে MAD
.د.م0.0079575504
|1 ROND থেকে MXN
$0.0163464282
|1 ROND থেকে PLN
zł0.0032041464
|1 ROND থেকে RON
лв0.003829131
|1 ROND থেকে SEK
kr0.0084240882
|1 ROND থেকে BGN
лв0.0014700342
|1 ROND থেকে HUF
Ft0.2986898232
|1 ROND থেকে CZK
Kč0.0184678548
|1 ROND থেকে KWD
د.ك0.00026671878
|1 ROND থেকে ILS
₪0.0030192918