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ROME Stablecoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.003 USD। ROME-এর মার্কেট ক্যাপ 1,198,618 USD। ROME-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ROME Stablecoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.003 USD। ROME-এর মার্কেট ক্যাপ 1,198,618 USD। ROME-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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ROME Stablecoin প্রাইস (ROME)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ROME থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.003
$1.003$1.003
-0.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ROME Stablecoin (ROME) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:04:39 (UTC+8)

ROME Stablecoin-এর আজকের প্রাইস

আজ ROME Stablecoin (ROME)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.003, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROME থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROME-এর জন্য $ 1.003

ROME Stablecoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,198,618 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.20M ROME। গত 24 ঘণ্টায়, ROME এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.35 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.569602

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROME গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +1.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 26.12-তে পৌঁছেছে।

ROME Stablecoin (ROME) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 26.12
$ 26.12$ 26.12

$ 1.20T
$ 1.20T$ 1.20T

1.20M
1.20M 1.20M

403,725.094899
403,725.094899 403,725.094899

ROME Stablecoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.20M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 26.12। ROME এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.20M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 403725.094899। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.20T

ROME Stablecoin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.569602
$ 0.569602$ 0.569602

--

+1.01%

+1.79%

+1.79%

ROME Stablecoin (ROME) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ROME Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01082949 ছিল।
গত 30 দিনে, ROME Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0590013747 ছিল।
গত 60 দিনে, ROME Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1579762111 ছিল।
গত 90 দিনে, ROME Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01082949+1.01%
30 দিন$ +0.0590013747+5.88%
60 দিন$ +0.1579762111+15.75%
90 দিন----

ROME Stablecoin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ROME Stablecoin (ROME) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ROME এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ROME Stablecoin (ROME) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ROME Stablecoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে ROME Stablecoin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ROME এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, ROME Stablecoin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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ROME Stablecoin (ROME) রিসোর্স

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বিভাগ :

Crypto-backed StablecoinStablecoinsUSD Stablecoin

ROME Stablecoin সম্পর্কে

বর্তমানে ROME Stablecoin কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk123.40722869999076000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 1.01%।

ROME কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Stablecoins,USD Stablecoin,Waves Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

ROME Stablecoin বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

ROME সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

1195015.24994 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

ROME Stablecoin এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk166.1014543818420000 এবং ATL Tk70.08275601393034584000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ ROME Stablecoin কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ROME Stablecoin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:04:39 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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