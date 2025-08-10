ROLL প্রাইস (ROLL)
ROLL(ROLL) বর্তমানে 0.00201817USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ROLL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ROLL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ROLL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ROLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ROLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005947631 ছিল।
গত 60 দিনে, ROLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010323569 ছিল।
গত 90 দিনে, ROLL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003535441519331113 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.10%
|30 দিন
|$ -0.0005947631
|-29.47%
|60 দিন
|$ -0.0010323569
|-51.15%
|90 দিন
|$ +0.0003535441519331113
|+21.24%
ROLL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.07%
-1.10%
-4.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants.
ROLL (ROLL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ROLLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
