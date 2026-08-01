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Robin Hood-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00151722 USD। FOX-এর মার্কেট ক্যাপ 1,531,175 USD। FOX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Robin Hood-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00151722 USD। FOX-এর মার্কেট ক্যাপ 1,531,175 USD। FOX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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FOX প্রাইসের তথ্য

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Robin Hood প্রাইস (FOX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FOX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00155185
$0.00155185$0.00155185
-14.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Robin Hood (FOX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:01:32 (UTC+8)

Robin Hood-এর আজকের প্রাইস

আজ Robin Hood (FOX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00151722, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FOX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FOX-এর জন্য $ 0.00151722

Robin Hood বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,531,175 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B FOX। গত 24 ঘণ্টায়, FOX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00125112 (নিম্ন) এবং $ 0.00209263 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00432259 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FOX গত ঘণ্টায় -5.22% এবং গত 7 দিনে +133.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 341.87K-তে পৌঁছেছে।

Robin Hood (FOX) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 341.87K
$ 341.87K$ 341.87K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Robin Hood এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.53M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 341.87K। FOX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.53M

Robin Hood-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00125112
$ 0.00125112$ 0.00125112
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00209263
$ 0.00209263$ 0.00209263
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00125112
$ 0.00125112$ 0.00125112

$ 0.00209263
$ 0.00209263$ 0.00209263

$ 0.00432259
$ 0.00432259$ 0.00432259

$ 0
$ 0$ 0

-5.22%

-16.93%

+133.55%

+133.55%

Robin Hood (FOX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Robin Hood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000309246810050919 ছিল।
গত 30 দিনে, Robin Hood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005431646 ছিল।
গত 60 দিনে, Robin Hood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Robin Hood থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000132439089373 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000309246810050919-16.93%
30 দিন$ +0.0005431646+35.80%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.0000000132439089373-0.00%

Robin Hood এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Robin Hood (FOX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FOX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Robin Hood (FOX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Robin Hood এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Robin Hood এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FOX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Robin Hood প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Robin Hood (FOX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Robin Hood সম্পর্কে

Robin Hood-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk0.1866758878646061624000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -16.93% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব FOX-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Robin Hood-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk188392884.75045698100000 বাজার মূল্য নিয়ে, Robin Hood #2442 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

FOX ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

FOX-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk0.1539354456342297504000 থেকে Tk0.2574732492467214996000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Robin Hood-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (1000000000.0 টোকেন), Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Robin Hood সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:01:32 (UTC+8)

Robin Hood (FOX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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