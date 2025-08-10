Roastmaster9000 প্রাইস (RM9000)
Roastmaster9000(RM9000) বর্তমানে 0.00006673USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.73KUSD। RM9000 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Roastmaster9000 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Roastmaster9000 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000045925 ছিল।
গত 60 দিনে, Roastmaster9000 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000434118 ছিল।
গত 90 দিনে, Roastmaster9000 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00031261255459781815 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.99%
|30 দিন
|$ -0.0000045925
|-6.88%
|60 দিন
|$ -0.0000434118
|-65.05%
|90 দিন
|$ -0.00031261255459781815
|-82.40%
Roastmaster9000 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.03%
+4.99%
+9.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain
Roastmaster9000 (RM9000) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RM9000টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
