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ROAI Scalper-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01218988 USD। ROAI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,158,038 USD। ROAI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ROAI Scalper-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01218988 USD। ROAI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,158,038 USD। ROAI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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ROAI Scalper প্রাইস (ROAI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ROAI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01218988
$0.01218988$0.01218988
+14.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ROAI Scalper (ROAI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:00:54 (UTC+8)

ROAI Scalper-এর আজকের প্রাইস

আজ ROAI Scalper (ROAI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01218988, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.67% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROAI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROAI-এর জন্য $ 0.01218988

ROAI Scalper বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,158,038 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 95.00M ROAI। গত 24 ঘণ্টায়, ROAI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01122703 (নিম্ন) এবং $ 0.0125457 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01432581 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0026674

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROAI গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +19.22% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.04K-তে পৌঁছেছে।

ROAI Scalper (ROAI) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

95.00M
95.00M 95.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ROAI Scalper এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.16M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.04K। ROAI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 95.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.22M

ROAI Scalper-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01122703
$ 0.01122703$ 0.01122703
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0125457
$ 0.0125457$ 0.0125457
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01122703
$ 0.01122703$ 0.01122703

$ 0.0125457
$ 0.0125457$ 0.0125457

$ 0.01432581
$ 0.01432581$ 0.01432581

$ 0.0026674
$ 0.0026674$ 0.0026674

0.00%

+7.67%

+19.22%

+19.22%

ROAI Scalper (ROAI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ROAI Scalper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00086845 ছিল।
গত 30 দিনে, ROAI Scalper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0056969343 ছিল।
গত 60 দিনে, ROAI Scalper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0242160962 ছিল।
গত 90 দিনে, ROAI Scalper থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000003268717094 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00086845+7.67%
30 দিন$ +0.0056969343+46.73%
60 দিন$ +0.0242160962+198.66%
90 দিন$ +0.000000003268717094+0.00%

ROAI Scalper এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ROAI Scalper (ROAI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ROAI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ROAI Scalper (ROAI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ROAI Scalper এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে ROAI Scalper এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ROAI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, ROAI Scalper প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ROAI Scalper (ROAI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemTrading Bots

ROAI Scalper সম্পর্কে

বর্তমানে ROAI Scalper কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk1.4998198494371319696000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 7.67%।

ROAI কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Ethereum Ecosystem,Trading Bots প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

ROAI Scalper বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

ROAI সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

95000000.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

ROAI Scalper এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk1.7626206490355081052000 এবং ATL Tk0.328191866235648408000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ ROAI Scalper কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ROAI Scalper সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:00:54 (UTC+8)

ROAI Scalper (ROAI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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