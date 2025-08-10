Ripio Credit Network প্রাইস (RCN)
Ripio Credit Network(RCN) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 188.19KUSD। RCN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RCN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RCN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ripio Credit Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ripio Credit Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Ripio Credit Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Ripio Credit Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ 0
|-0.01%
|60 দিন
|$ 0
|-0.00%
|90 দিন
|$ 0
|--
Ripio Credit Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.00%
--
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.
Ripio Credit Network (RCN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RCNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
