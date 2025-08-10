Rigel Protocol প্রাইস (RGP)
Rigel Protocol(RGP) বর্তমানে 0.00428451USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.86KUSD। RGP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RGP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RGP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Rigel Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001827459139253932 ছিল।
গত 30 দিনে, Rigel Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012979751 ছিল।
গত 60 দিনে, Rigel Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002466870 ছিল।
গত 90 দিনে, Rigel Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001360887342203661 ছিল।
Rigel Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.
Rigel Protocol (RGP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
