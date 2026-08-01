RIF US Dollar প্রাইস (USDRIF)
আজ RIF US Dollar (USDRIF)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.999648, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.37% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USDRIF থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USDRIF-এর জন্য $ 0.999648।
RIF US Dollar বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,261,292 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.27M USDRIF। গত 24 ঘণ্টায়, USDRIF এর ট্রেড হয়েছে $ 0.98555 (নিম্ন) এবং $ 1.027 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.795992।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USDRIF গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে +0.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 33.93K-তে পৌঁছেছে।
RIF US Dollar এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.26M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 33.93K। USDRIF এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2265292.280199543। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.26M।
-0.19%
+0.37%
+0.32%
+0.32%
আজকে, RIF US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00366862 ছিল।
গত 30 দিনে, RIF US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0149254443 ছিল।
গত 60 দিনে, RIF US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082804842 ছিল।
গত 90 দিনে, RIF US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002558798608 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00366862
|+0.37%
|30 দিন
|$ +0.0149254443
|+1.49%
|60 দিন
|$ +0.0082804842
|+0.83%
|90 দিন
|$ +0.0000002558798608
|+0.00%
2040 সালে, RIF US Dollar এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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USDRIF-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk122.97881065779638784000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.36% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
RIF US Dollar-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, USDRIF উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
USDRIF-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের USDRIF বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
RIF US Dollar-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk121.2444448883919440000 থেকে Tk126.34371153201616000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
USDRIF-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং USDRIF-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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