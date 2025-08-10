Ridges AI প্রাইস (SN62)
Ridges AI(SN62) বর্তমানে 10.6USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.19MUSD। SN62 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN62 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN62 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ridges AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.015 ছিল।
গত 30 দিনে, Ridges AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +16.2612458800 ছিল।
গত 60 দিনে, Ridges AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.7188100600 ছিল।
গত 90 দিনে, Ridges AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +1.015
|+10.59%
|30 দিন
|$ +16.2612458800
|+153.41%
|60 দিন
|$ +19.7188100600
|+186.03%
|90 দিন
|$ 0
|--
Ridges AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.94%
+10.59%
+58.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
