Riddle by Virtuals প্রাইস (RIDDLE)
Riddle by Virtuals(RIDDLE) বর্তমানে 0.00001287USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.09KUSD। RIDDLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RIDDLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RIDDLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Riddle by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Riddle by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000084066 ছিল।
গত 60 দিনে, Riddle by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000103703 ছিল।
গত 90 দিনে, Riddle by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00013168672333211025 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.16%
|30 দিন
|$ -0.0000084066
|-65.31%
|60 দিন
|$ -0.0000103703
|-80.57%
|90 দিন
|$ -0.00013168672333211025
|-91.09%
Riddle by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.48%
-1.16%
-57.16%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space.
