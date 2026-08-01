Rich Kids of TAO প্রাইস (SN110)
আজ Rich Kids of TAO (SN110)-এর লাইভ প্রাইস $ 2.58, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.35% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN110 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN110-এর জন্য $ 2.58।
Rich Kids of TAO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,890,799 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.67M SN110। গত 24 ঘণ্টায়, SN110 এর ট্রেড হয়েছে $ 2.27 (নিম্ন) এবং $ 2.68 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.09 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00615325।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN110 গত ঘণ্টায় +0.18% এবং গত 7 দিনে +70.59% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 530.12K-তে পৌঁছেছে।
Rich Kids of TAO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.89M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 530.12K। SN110 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.67M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2665530.356969271। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.89M।
+0.18%
+13.35%
+70.59%
+70.59%
আজকে, Rich Kids of TAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.30428 ছিল।
গত 30 দিনে, Rich Kids of TAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.7105023320 ছিল।
গত 60 দিনে, Rich Kids of TAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.6168916740 ছিল।
গত 90 দিনে, Rich Kids of TAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002870262832944 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.30428
|+13.35%
|30 দিন
|$ +1.7105023320
|+66.30%
|60 দিন
|$ +0.6168916740
|+23.91%
|90 দিন
|$ -0.002870262832944
|-0.00%
2040 সালে, Rich Kids of TAO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Rich Kids of TAO-এর বর্তমান দাম কত?
Rich Kids of TAO Tk317.3970552605664000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 13.35% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।
SN110-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?
তার দৈনিক পরিবর্তন 13.35% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি SN110 বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।
Rich Kids of TAO-এর তুলনায় Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?
Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets সেগমেন্টের মধ্যে, SN110 ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।
আজ Rich Kids of TAO-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?
Tk847720663.17537042192000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, SN110 #1381 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?
আজকের দাম Tk279.2601997835216000 থেকে Tk329.6992667047744000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।
SN110 কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
Rich Kids of TAO ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।
সাপ্লাই কীভাবে SN110-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
2665530.356969271 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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