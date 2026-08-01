Ribbon Finance প্রাইস (RBN)
আজ Ribbon Finance (RBN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02196665, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.58% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RBN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RBN-এর জন্য $ 0.02196665।
Ribbon Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,478,485 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 67.31M RBN। গত 24 ঘণ্টায়, RBN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02136471 (নিম্ন) এবং $ 0.02415434 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5.54 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01254771।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RBN গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +11.41% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.51-তে পৌঁছেছে।
Ribbon Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.48M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.51। RBN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 67.31M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.97M।
--
+0.58%
+11.41%
+11.41%
আজকে, Ribbon Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012689 ছিল।
গত 30 দিনে, Ribbon Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0038163078 ছিল।
গত 60 দিনে, Ribbon Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021137782 ছিল।
গত 90 দিনে, Ribbon Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012689
|+0.58%
|30 দিন
|$ +0.0038163078
|+17.37%
|60 দিন
|$ +0.0021137782
|+9.62%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Ribbon Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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RBN-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk2.7023837302091166320000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.58% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Ribbon Finance-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, RBN উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
RBN-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের RBN বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Ribbon Finance-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk2.6283317986418509968000 থেকে Tk2.9715179797529106272000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
RBN-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং RBN-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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