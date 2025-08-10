GAMEFI সম্পর্কে আরও

Revenant লোগো

Revenant প্রাইস (GAMEFI)

তালিকাভুক্ত নয়

Revenant (GAMEFI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0140709
$0.0140709$0.0140709
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে Revenant (GAMEFI) এর প্রাইস

Revenant(GAMEFI) বর্তমানে 0.0140709USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.03KUSD। GAMEFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Revenant এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Revenant এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.06M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GAMEFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GAMEFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Revenant (GAMEFI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Revenant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Revenant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016156981 ছিল।
গত 60 দিনে, Revenant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015568029 ছিল।
গত 90 দিনে, Revenant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0016156981+11.48%
60 দিন$ -0.0015568029-11.06%
90 দিন$ 0--

Revenant (GAMEFI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Revenant এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

--

--

+2.75%

Revenant (GAMEFI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 29.03K
$ 29.03K$ 29.03K

--
----

2.06M
2.06M 2.06M

Revenant (GAMEFI) কী?

Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant’s platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Revenant (GAMEFI) এর টোকেনোমিক্স

Revenant (GAMEFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GAMEFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

