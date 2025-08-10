Return Finance Lido stETH প্রাইস (RFSTETH)
Return Finance Lido stETH(RFSTETH) বর্তমানে 0.159109USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.09USD। RFSTETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RFSTETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RFSTETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Return Finance Lido stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000182718452109 ছিল।
গত 30 দিনে, Return Finance Lido stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0631519054 ছিল।
গত 60 দিনে, Return Finance Lido stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0848261152 ছিল।
গত 90 দিনে, Return Finance Lido stETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.12500755918668558 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000182718452109
|-0.11%
|30 দিন
|$ +0.0631519054
|+39.69%
|60 দিন
|$ +0.0848261152
|+53.31%
|90 দিন
|$ +0.12500755918668558
|+366.58%
Return Finance Lido stETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.04%
-0.11%
+21.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RFSTETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 RFSTETH থেকে VND
₫4,186.953335
|1 RFSTETH থেকে AUD
A$0.24343677
|1 RFSTETH থেকে GBP
￡0.11774066
|1 RFSTETH থেকে EUR
€0.13524265
|1 RFSTETH থেকে USD
$0.159109
|1 RFSTETH থেকে MYR
RM0.67462216
|1 RFSTETH থেকে TRY
₺6.49005611
|1 RFSTETH থেকে JPY
¥23.389023
|1 RFSTETH থেকে ARS
ARS$210.7398705
|1 RFSTETH থেকে RUB
₽12.68576057
|1 RFSTETH থেকে INR
₹13.95704148
|1 RFSTETH থেকে IDR
Rp2,566.27383427
|1 RFSTETH থেকে KRW
₩220.98330792
|1 RFSTETH থেকে PHP
₱9.02943575
|1 RFSTETH থেকে EGP
￡E.7.66428053
|1 RFSTETH থেকে BRL
R$0.86396187
|1 RFSTETH থেকে CAD
C$0.21797933
|1 RFSTETH থেকে BDT
৳19.30628606
|1 RFSTETH থেকে NGN
₦243.65793151
|1 RFSTETH থেকে UAH
₴6.57279279
|1 RFSTETH থেকে VES
Bs20.365952
|1 RFSTETH থেকে CLP
$154.176621
|1 RFSTETH থেকে PKR
Rs45.08512624
|1 RFSTETH থেকে KZT
₸85.86476294
|1 RFSTETH থেকে THB
฿5.09467018
|1 RFSTETH থেকে TWD
NT$4.7573591
|1 RFSTETH থেকে AED
د.إ0.58393003
|1 RFSTETH থেকে CHF
Fr0.1272872
|1 RFSTETH থেকে HKD
HK$1.24741456
|1 RFSTETH থেকে MAD
.د.م1.43834536
|1 RFSTETH থেকে MXN
$2.95465413
|1 RFSTETH থেকে PLN
zł0.57915676
|1 RFSTETH থেকে RON
лв0.69212415
|1 RFSTETH থেকে SEK
kr1.52267313
|1 RFSTETH থেকে BGN
лв0.26571203
|1 RFSTETH থেকে HUF
Ft53.98886588
|1 RFSTETH থেকে CZK
Kč3.33810682
|1 RFSTETH থেকে KWD
د.ك0.048210027
|1 RFSTETH থেকে ILS
₪0.54574387