Retard Finance প্রাইস (REFI)
Retard Finance(REFI) বর্তমানে 0.00005608USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 56.06KUSD। REFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ REFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। REFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Retard Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Retard Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000048010 ছিল।
গত 60 দিনে, Retard Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000030822 ছিল।
গত 90 দিনে, Retard Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000890166239077502 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-11.54%
|30 দিন
|$ -0.0000048010
|-8.56%
|60 দিন
|$ -0.0000030822
|-5.49%
|90 দিন
|$ +0.00000890166239077502
|+18.87%
Retard Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.22%
-11.54%
+62.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.
